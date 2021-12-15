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Авторитетный портал наградил Зинченко высоким баллом за участие в разгроме «Лидса»

«Горожане» отправили в ворота соперника 7 мячей
Футбол Украинские легионеры
15 декабря 12:55
Авторитетный портал наградил Зинченко высоким баллом за участие в разгроме «Лидса»
Александр Зинченко / фото - Manchester City

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома «разнес» «Лидс» со счетом 7:0.

Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за эту встречу.

По «десятке» получили сразу три игрока горожан – Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Рияд Марез (последний был признан игроком матча). У каждого из этих футболистов – по два результативных действия.

Не обделили оценкой и украинского защитника Александра Зинченко, которому выписали 7,8 баллов. Не считая главных «отличников» встречи, оценку выше получили только Джек Грилиш и Джон Стоунз.

Украинец провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.

Ранее Зинченко высказался после яркого разгрома «Лидса».

Павел Харченко
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Теги

Александр Зинченко Манчестер Сити Лидс

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