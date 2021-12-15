Зинченко – о 7:0 с «Лидсом»: «Парни сегодня были в ударе»
Авторитетный портал наградил Зинченко высоким баллом за участие в разгроме «Лидса»
«Горожане» отправили в ворота соперника 7 мячей
15 декабря 12:55
Александр Зинченко / фото - Manchester City
В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома «разнес» «Лидс» со счетом 7:0.
Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за эту встречу.
По «десятке» получили сразу три игрока горожан – Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Рияд Марез (последний был признан игроком матча). У каждого из этих футболистов – по два результативных действия.
Не обделили оценкой и украинского защитника Александра Зинченко, которому выписали 7,8 баллов. Не считая главных «отличников» встречи, оценку выше получили только Джек Грилиш и Джон Стоунз.
Украинец провел на поле все 90 минут, но не отметился голевыми действиями.
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