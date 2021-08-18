Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 5
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Окончен
22:00 Монако - Шахтер 0:1 Окончен
22:00 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован

Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»

Им стал футболист команды-победителя
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:34
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
фото - ФК Шахтер

Именитый портал InStat определился с лучшим игроком матча квалификации ЛЧ «Монако» – «Шахтер» (0:1).

Им стал голкипер «горняков» Анатолий Трубин, неоднократно спасавший команду в той игре.

Вратарь набрал 368 баллов по рейтингу эффективности, обойдя Педриньо (319 баллов) и Марлона (315 баллов). Трубин совершил 5 сейвов, трижды успешно выходил с ворот и отдал 32 передачи с точностью в 81%.

Также стоит отметить Лассина Траоре, который отдал 100% точных передач, Николая Матвиенко, который совершил целых 10 перехватов, а также Тете, который целых девять раз успешно шел в дриблинг.

Победный гол в матче забил Педриньо. Это уже в пятый раз за стартовые 7 матчей за «горняков» забивает новичок команды.

Напомним, тренер «Монако» Нико Ковач также отметил игру Трубина.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Шахтер Донецк Анатолий Трубин Монако

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:01
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:35
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:11
Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:58
Лига чемпионов. «Монако» проиграл «Шахтеру». Как это было
Лига чемпионов. «Монако» проиграл «Шахтеру». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 августа 23:50
«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 августа 23:50

Новости: Футбол

Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать
Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать
Сборная Украины
10:15
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Лига чемпионов UEFA
09:34
Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро
Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро
Сборная Украины
09:12
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Лига чемпионов UEFA
09:01
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Лига чемпионов UEFA
08:35
Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»
Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»
Сборная Украины
08:21
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Лига чемпионов UEFA
08:11
Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»
Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»
Украинская Премьер-лига
07:59
Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем
Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем
Серия А (Италия)
07:48
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
44
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
3
Все новости