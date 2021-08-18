Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»

Им стал футболист команды-победителя

фото - ФК Шахтер

Именитый портал InStat определился с лучшим игроком матча квалификации ЛЧ «Монако» – «Шахтер» (0:1).

Им стал голкипер «горняков» Анатолий Трубин, неоднократно спасавший команду в той игре.

Вратарь набрал 368 баллов по рейтингу эффективности, обойдя Педриньо (319 баллов) и Марлона (315 баллов). Трубин совершил 5 сейвов, трижды успешно выходил с ворот и отдал 32 передачи с точностью в 81%.

Также стоит отметить Лассина Траоре, который отдал 100% точных передач, Николая Матвиенко, который совершил целых 10 перехватов, а также Тете, который целых девять раз успешно шел в дриблинг.

Победный гол в матче забил Педриньо. Это уже в пятый раз за стартовые 7 матчей за «горняков» забивает новичок команды.

Напомним, тренер «Монако» Нико Ковач также отметил игру Трубина.