Авторитетный портал не обидел Зинченко оценкой за матч с «Астон Виллой»

Украинец провел на поле все 90 минут

Александр Зинченко / фото - Manchester City FC

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» (2:1).

Украинский защитник Александр Зинченко вышел в стартовом составе «горожан» и провел на поле все 90 минут.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил украинцу неплохие 7,1 баллов за выступление в этой встрече. Игрок имеет 95% точности передач, отдал один ключевой пас, а также совершил два отбора и одну успешную попытку дриблинга.

Лучшим игроком на поле был признан нападающий Габриэль Жезус, который отдал голевую передачу на победный гол «Сити».

Примечательно, что Зинченко получил оценку выше, чем пять игроков основного состава «горожан».

Напомним, украинца «застукали» за швырянием снежков в фотографа «Манчестер Сити».