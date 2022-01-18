Авторитетный портал поставил Коваленко высокую оценку за победный ассист в игре с «Миланом»

Украинец помог команде сотворить сенсацию

Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 22-го тура Серии А «Милан» на «Сан Сиро» уступил «Специи» (1:2).

Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за этот матч.

Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко получил за свою игру 7 баллов, что является одной из лучших оценок в своей команде. Игрок появился с замены на 80-й минуте, и в добавленное время отдал ассист на победный гол своего клуба.

Лучшим же игроком встречи признали форварда «россонери» Рафаэля Леау, который забил единственный гол хозяев и удостоился 8,8 баллов.

Напомним, известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение.