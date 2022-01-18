Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Авторитетный портал поставил Коваленко высокую оценку за победный ассист в игре с «Миланом»
Украинец помог команде сотворить сенсацию
10:48
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia
В матче 22-го тура Серии А «Милан» на «Сан Сиро» уступил «Специи» (1:2).
Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за этот матч.
Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко получил за свою игру 7 баллов, что является одной из лучших оценок в своей команде. Игрок появился с замены на 80-й минуте, и в добавленное время отдал ассист на победный гол своего клуба.
Лучшим же игроком встречи признали форварда «россонери» Рафаэля Леау, который забил единственный гол хозяев и удостоился 8,8 баллов.
Напомним, известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение.
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