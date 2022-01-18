Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняТакого не было с прошлого века! Швейцарец забросил пять шайб за два периода и вошел в историю НХЛ

Авторитетный портал поставил Коваленко высокую оценку за победный ассист в игре с «Миланом»

Украинец помог команде сотворить сенсацию
Футбол Украинские легионеры
10:48
Авторитетный портал поставил Коваленко высокую оценку за победный ассист в игре с «Миланом»
Виктор Коваленко / фото - AC Spezia

В матче 22-го тура Серии А «Милан» на «Сан Сиро» уступил «Специи» (1:2).

Авторитетный портал WhoScored выставил футболистам оценки за этот матч.

Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко получил за свою игру 7 баллов, что является одной из лучших оценок в своей команде. Игрок появился с замены на 80-й минуте, и в добавленное время отдал ассист на победный гол своего клуба.

Лучшим же игроком встречи признали форварда «россонери» Рафаэля Леау, который забил единственный гол хозяев и удостоился 8,8 баллов.

Напомним, известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Виктор Коваленко Специя Милан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Судья отобрал у «Милана» победу над «Специей» Коваленко. Он расплакался после матча из-за этой ошибки
Судья отобрал у «Милана» победу над «Специей» Коваленко. Он расплакался после матча из-за этой ошибки
Футбол Серия А (Италия)
13:36
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Футбол Серия А (Италия)
17 января 21:34
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Футбол Серия А (Италия)
17 января 21:08
«Фиорентина» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро
«Фиорентина» готова продать защитника «Ньюкаслу» за 45 миллионов евро
Футбол Серия А (Италия)
14 января 19:49
«Милан» лишился защитника на два месяца после игры с «Дженоа»
«Милан» лишился защитника на два месяца после игры с «Дженоа»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14 января 18:17
Грозная команда Шевченко. Томори выбыл на неопределенный срок после встречи с «Дженоа»
Грозная команда Шевченко. Томори выбыл на неопределенный срок после встречи с «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
14 января 13:27

Новости: Футбол

И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
И спарринг, и селекция. «Динамо» на сборе сыграет против сборной свободных агентов
Украинская Премьер-лига
18:11
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
В ближайшие два дня клуб АПЛ предложит 70 миллионов евро за Влаховича
Премьер-Лига (Англия)
17:50
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Ветеран «Интера» завершит карьеру посреди сезона и войдет в тренерский штаб команды
Серия А (Италия)
17:35
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Стали известны детали нового контракта 36-летнего Модрича с «Реалом»
Примерa (Испания)
17:18
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Громов подтвердил, что не полетел с «Зарей» на сбор и пообещал объяснить ситуацию
Украинская Премьер-лига
16:57
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Рангник высказался о ситуации не игравшего с начала ноября Погба
Премьер-Лига (Англия)
16:44
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Экс-хавбек «Львова»: «Дулуб говорил, что я нужен команде, а за несколько дней до сбора – уже нет»
Украинская Премьер-лига
16:33
Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
Эксклюзив Где они сейчас? 6 известных футболистов, о существовании которых вы успели забыть
В Европе
16:26
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Тухель – о Лукаку: «Он ключевой игрок, и давление будет всегда»
Премьер-Лига (Англия)
16:24
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости