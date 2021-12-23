Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А

Украинец получил высокую оценку за игру с «Дженоа»

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную лучших игроков 19-го тура Серии А.

В команду вошел украинский атакующий хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, который получил 7,7 баллов за игру с «Дженоа».

Но есть в команде и представитель генуэзцев – защитник Хоан Васкес. Игрок помог команде Шевченко сохранить ворота на замке.

Также в составе есть два одноклубника Виктора Коваленко – Эртич и Проведель, которые помогли «Специи» обыграть «Наполи».

Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда.