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Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А

Украинец получил высокую оценку за игру с «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
15:54
Авторитетный портал включил Малиновского и подопечного Шевченко в сборную 19-го тура Серии А
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Статистический портал SofaScore составил символическую сборную лучших игроков 19-го тура Серии А.

В команду вошел украинский атакующий хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, который получил 7,7 баллов за игру с «Дженоа».

Но есть в команде и представитель генуэзцев – защитник Хоан Васкес. Игрок помог команде Шевченко сохранить ворота на замке.

Также в составе есть два одноклубника Виктора КоваленкоЭртич и Проведель, которые помогли «Специи» обыграть «Наполи».

Огорчил Малиновского и Роналду, а теперь поможет Шевченко. «Дженоа» купит французского форварда.

Павел Харченко
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Теги

Руслан Малиновский Дженоа Андрей Шевченко

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