«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»

Амстердамцы хотят усилить атакующую линию

Стивен Бергвейн / фото - Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн этим летом может перебраться в «Аякс», сообщает De Telegraaf.

23-летний голландец может перебраться обратно на родину, если «Аякс» согласиться заплатить 25 миллионов евро. Сами же амстердамцы не хотят платить больше 15 миллионов.

В текущем сезоне Бергвейн появился на поле в 35 матчах, и набрал 8 очков по системе гол+пас. По результатам сезона в АПЛ, «Тоттенхэм» набрал 62 очка и занял 7 место в чемпионате.

Напомним, «Тоттенхэм» может обменять Харри Кейна на форварда «Манчестер Сити».