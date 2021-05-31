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«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»

Амстердамцы хотят усилить атакующую линию
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:51
«Аякс» интересуется вингером «Тоттенхэма»
Стивен Бергвейн / фото - Sky Sports

Нападающий «Тоттенхэма» Стивен Бергвейн этим летом может перебраться в «Аякс», сообщает De Telegraaf.

23-летний голландец может перебраться обратно на родину, если «Аякс» согласиться заплатить 25 миллионов евро. Сами же амстердамцы не хотят платить больше 15 миллионов.

В текущем сезоне Бергвейн появился на поле в 35 матчах, и набрал 8 очков по системе гол+пас. По результатам сезона в АПЛ, «Тоттенхэм» набрал 62 очка и занял 7 место в чемпионате.

Напомним, «Тоттенхэм» может обменять Харри Кейна на форварда «Манчестер Сити».

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Тоттенхэм

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