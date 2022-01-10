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«Аякс» не отпустил Нереса в «Шахтера» за 15 миллионов евро

Амстердамцы хотят выручить больше
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 13:45
«Аякс» не отпустил Нереса в «Шахтера» за 15 миллионов евро
Фото: Ajax

«Аякс» отклонил первое предложение «Шахтера» по форварду Давиду Нересу.

«Горняки» предложили за бразильца 15 миллионов евро. «Аякс» «Шахтеру» отказал, сообщает UOL Esporte.

Чемпион Нидерландов хочет не менее 20 миллионов евро за форварда. В клубе уверены, что такую цену сможет заплатить украинский клуб.

«Аякс» желает расстаться с игроком уже этой зимой. В последнее время он почти не играл за основую команду.

На него также претендует «Лион».

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Аякс

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