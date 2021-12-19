«Аякс» обыграл «Фейеноорд» и возглавил турнирную таблицу Эредивизи
В 17-м туре Эредивизи «Аякс» на выезде переиграл «Фейеноорд».
Нельзя сказать, что хозяева в чем-то уступали команде, набравшей 18 очков на групповом этапе Лиги чемпионов. Но обидный автогол Сенеси «в раздевалку» помог амстердамцам открыть счет.
После перерыва игра продолжила быть равной. Однако гости заработали пенальти и Тадич удвоил преимущество, установив окончательный счет.
«Аякс» возглавил турнирную таблицу. Амстердамцы оторвались от ПСВ на два очка, но у конкурента есть игра в запасе.
Чемпионат Нидерландов, 17 тур
«Фейеноорд» – «Аякс» 0:2
Голы: Сенеси, 44 (автогол), Тадич, 81 (пен.)
«Фейеноорд»: Бейло, Педерсен (Джаханбахш, 74), Сенеси, Гертрюйда, Маласиа, Торнстра, Эурснес, Тил, Кекчю, Линссен (Дессерс, 69), Синистерра (Нелсон, 46).
«Аякс»: Пасвеер, Тимбер (Ренсх, 73), Схюрс, Мартинес (Тальяфико, 19), Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 60), Аллер, Антони.Предупреждения: Линссен, Торнстра, Эурснес,
Нелсон – Гравенберх, Аллер, Антони
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