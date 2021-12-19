«Аякс» обыграл «Фейеноорд» и возглавил турнирную таблицу Эредивизи

Амстердамцам помогли автогол и пенальти

Фото - Аякс

В 17-м туре Эредивизи «Аякс» на выезде переиграл «Фейеноорд».

Нельзя сказать, что хозяева в чем-то уступали команде, набравшей 18 очков на групповом этапе Лиги чемпионов. Но обидный автогол Сенеси «в раздевалку» помог амстердамцам открыть счет.

После перерыва игра продолжила быть равной. Однако гости заработали пенальти и Тадич удвоил преимущество, установив окончательный счет.



«Аякс» возглавил турнирную таблицу. Амстердамцы оторвались от ПСВ на два очка, но у конкурента есть игра в запасе.

Чемпионат Нидерландов, 17 тур

«Фейеноорд» – «Аякс» 0:2

Голы: Сенеси, 44 (автогол), Тадич, 81 (пен.)

«Фейеноорд»: Бейло, Педерсен (Джаханбахш, 74), Сенеси, Гертрюйда, Маласиа, Торнстра, Эурснес, Тил, Кекчю, Линссен (Дессерс, 69), Синистерра (Нелсон, 46).

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер (Ренсх, 73), Схюрс, Мартинес (Тальяфико, 19), Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 60), Аллер, Антони.

Линссен, Торнстра, Эурснес,Нелсон – Гравенберх, Аллер, Антони