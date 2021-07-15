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«Аякс» презентовал форму в ретро-стиле на следующий сезон

На задней части экипировки будет лишь номер без фамилии игрока
Футбол В Европе
13:26
«Аякс» презентовал форму в ретро-стиле на следующий сезон
Фото: пресс-служба Аякса

«Аякс» презентовал новую домашнюю форму на сезон 2021/22, она выполнена в ретро-стиле.

Логотип клуба выполнен без звезд над эмблемой, как в старые времена. Кроме того, на задней    части экипировки будет лишь номер футболиста без его фамилии. Правда, в еврокубках придется наносить фамилии из-за регламента.

Ранее ретро-форму также представил «Манчестер Юнайтед».

Петр Приходько
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Аякс

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