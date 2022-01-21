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«Аякс» устроил настоящее представление в Кубке, забив 9 мячей за матч

Амстердамцы не пожалели клуб из второго дивизиона
Футбол В Европе
08:11
«Аякс» устроил настоящее представление в Кубке, забив 9 мячей за матч
фото - FC Alax

В матче 1/8 Кубка Нидерландов «Аякс» в Амстердаме принимал «Эксельсиор» из второго дивизиона.

Уже к перерыву хозеява вели в пять мячей. Тальяфико и Регеер отметились по разу, а Данило Перейра вколотил хет-трик.

Во второй половине встречи амстердамцы решили не останавливаться и забили еще четырежды. Данило оформил свой четвертый гол во встрече, Дарами отметился дублем, а также мяч забил Хлынссон.

Напомним, лидер полузащиты «Аякса» согласился на переход в «Реал». Лунин может войти в сделку.

Кубок Нидерландов, 1/8 финала

«Аякс» – «Эксельсиор» 9:0

Голы: Тальяфико, 9, Данило, 21 (пен.), 26, 37, 54, Регеер, 41, Хлынссон, 64, Дарами, 66, 83.

«Аякс»: Гортер, Ренсх, Тимбер (Хлынссон, 46), Тальяфико, Схюрс, Тэйлор, Регеер, Классен (Юнювар, 46, Гравенберх, 74), ван Аксель (Бергхейс, 56), Данило, Антони (Дарами, 46)

«Эксельсиор»: ван Лееувен, Аббас, Статиа (Планк, 89), Эль Баад (Туреай, 71), Урбанус, ван ден Беемт (да Фонсека, 46), Деркс, Рингелинг, Веннекерс (Робинсон, 46), Уали, ван ден Берг (ван Дельфт, 22)

Предупреждения: Аббас, 31, Урбанус, 75

Павел Харченко
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