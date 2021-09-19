«Аякс» забил девять мячей новичку чемпионата Нидерландов

Лишь Нерес сделал дубль

Фото: twitter.com/AFCAjax

«Аякс» в матче 5-го тура чемпионата Нидерландов дома разнес «Камбур».

Чемпион Нидерландов забил аж девять мячей в ворота соперника. Дубль лишь у Давида Нереса, а остальные записали на свой счет по голу.

«Аякс» лидирует в таблице чемпионата, но у ПСВ на 1 очко меньше и матч в запасе.

Чемпионат Нидерландов. 5-й тур:

«Аякс» – «Камбур» 9:0

Голы: Тимбер, 16, Бергейс, 19, Мазрауи, 29, Нерес, 39, 84, Тадич, 60, Дарами, 64, Аллер, 67, Данило, 76

На неделе «Аякс» на выезде обыграл «Спортинг» (5:1).