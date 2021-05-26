«Айнтрахт» назвал имя нового главного тренера

Клуб подписал соглашение со специалистом до 2024 года

Оливер Гласнер / фото - Getty Images

Немецкий «Айнтрахт» определился с новым главным тренером. Как сообщает пресс-служба клуба, с командой будет работать Оливер Гласнер.

Соглашение специалиста рассчитано до 30 июня 2024 года. До этого 46-летний Гласнер работал в «Риде», ЛАСКе и «Вольфсбурге».

По итогам этого сезона «Айнтрахт» финишировал на 5-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, бывший тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер перебрался в «Боруссию» Менхенгладбах.