«Айнтрахт» в компенсированное время вырвал ничью у «Лейпцига»

Команды обменялись голами в каждом их таймов

Фото: twitter.com/RBLeipzig

«Айнтрахт» в матче 10 тура Бундеслиги дома сыграл вничью с «Лейпцигом».

Команды порадовали зрителей большим количеством моментов и атаками на встречных курсах. «Лейпцигу» чуть больше повезло в первом тайме. Поульсен замкнул мяч в ворота после стандарта.

Во втором тайме игра не изменилась, но к концу матча «Айнтрахт» больше атаковал. В итоге, на 4-й компенсированной минуте Тута принес команде ничью.

Бундеслига. 10-й тур:

«Айнтрахт» – «Лейпциг» 1:1

Голы: Тута, 90+4 – Поульсен, 35

«Айнтрахт»: Трапп, Туре (Хеуге, 59), Хинтереггер, Ндика, Тута, Дурм (Ламмерс, 71), Костич, Соу, Хрустич (Баркок, 59), Камада, Борре (Ахе, 82).

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Ольмо, 89), Айдара, Собослаи (Форсберг, 83), Поульсен (Андре Силва, 65).