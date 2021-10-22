«Барселона» заинтересована в нападающем «Аякса»
Азар готов сыграть против «Барселоны». Он еще ни разу не принимал участие в эль-классико
Бельгиец восстановился после травмы
12:59
Эден Азар / Фото: Twitter
Вингер «Реала» Эден Азар восстановился после повреждения и готов сыграть против «Барселоны» в эль-классико, сообщает Marca.
По информации источника, Азар пропустил матч Лиги чемпионов с «Шахтером» (5:0) из-за мышечного переутомления.
Отмечается, что Азар еще ни разу не принимал участия в эль-классико, так как был травмирован во время всех 4-х матчей между командами за последние 2 сезона.
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