Азар готов сыграть против «Барселоны». Он еще ни разу не принимал участие в эль-классико

Бельгиец восстановился после травмы

Эден Азар / Фото: Twitter

Вингер «Реала» Эден Азар восстановился после повреждения и готов сыграть против «Барселоны» в эль-классико, сообщает Marca.

По информации источника, Азар пропустил матч Лиги чемпионов с «Шахтером» (5:0) из-за мышечного переутомления.

Отмечается, что Азар еще ни разу не принимал участия в эль-классико, так как был травмирован во время всех 4-х матчей между командами за последние 2 сезона.

«Барселона» примет «Реал» 24-го октября, начало – в 17:15.