«Реал» может подписать лидера «Лацио»
Азар может пропустить матч против «Аталанты»
Бельгиец не тренировался в общей группе «Реала»
15 марта 14:27
Эден Азар / Фото - therealchamps
Бельгийский хавбек Эден Азар не принял участие в тренировке «Реала».
30-летний футболист может пропустить ответный поединок Лиги чемпионов против «Аталанты». Об этом сообщает Marca.
В то же время без каких-либо ограничений тренировался защитник Серхио Рамос, который накануне отыграл час игрового времени в матче Ла Лиги с «Эльче» (2:1).
Отметим, что Азар в нынешнем сезоне отыграл лишь в 14 матчах за «Реал».
Напомним, матч «Реал» – «Аталанта» состоится 16 марта. Начало – в 22.00.
Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.