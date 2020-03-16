Азар может пропустить матч против «Аталанты»

Бельгиец не тренировался в общей группе «Реала»



Эден Азар / Фото - therealchamps

Бельгийский хавбек Эден Азар не принял участие в тренировке «Реала».





30-летний футболист может пропустить ответный поединок Лиги чемпионов против «Аталанты». Об этом сообщает Marca.





В то же время без каких-либо ограничений тренировался защитник Серхио Рамос, который накануне отыграл час игрового времени в матче Ла Лиги с «Эльче» (2:1).





Отметим, что Азар в нынешнем сезоне отыграл лишь в 14 матчах за «Реал».





Напомним, матч «Реал» – «Аталанта» состоится 16 марта. Начало – в 22.00.



