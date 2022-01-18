Азар может уже в январе попрощаться с мадридским «Реалом»

Бельгийцу не доверяет тренерский штаб

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Вингер «Реала» Эден Азар может вскоре покинуть столичную команду, сообщает Marca.

Бельгиец полностью потерял доверие главного тренера Карло Анчелотти, который не видит в нем игрока, который может приносить результат.

31-летний футболист готов сменить клубную прописку уже в этом январе, но его высокая зарплата может усложнить поиски новой команды.

В этой кампании хавбек провел на поле лишь 722 минуты, за которые успел отметиться двумя ассистами. На его счету – лишь 8 появлений в стартовом составе.

Потенциальный трансфер Азара оценивают в 18 миллионов евро. В 2019-м году «сливочные» заплатили за него «Челси» 115 миллионов.

Напомним, Андрей Лунин выиграл свой первый трофей в составе «Реала».