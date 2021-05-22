Азар не поможет «Реалу» в матче с «Вильярреалом»

Эден Азар / Фото: Football Espana

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состояние Серхио Рамоса и Эдена Азара в преддверии заключительной игры Примеры с «Вильярреалом».



Слова француза приводит as.com:

Я очень люблю своих игроков. Они спасали меня на поле в том смысле, что они всегда отдавали себя игре полностью, во всех матчах. За это я всегда буду очень благодарен этим игрокам.

Если им не удастся выиграть лигу, в чем я буду упрекать их? Их нельзя ни в чем винить, они всегда отдавали все, от начала до конца. Конечно, мы столкнулись с различными трудностями по ходу сезона: травмы, коронавирус. Я победитель и не люблю проигрывать. В своей жизни я борюсь и отдаю все, чтобы победить. Это тоже ДНК «Реала». Игроки также хотят победы. И несмотря на все трудности, которые у нас были, они всегда выкладывались полностью.