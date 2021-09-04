Эден Азар: «Люди думают, что я всегда травмирован. И это правда»
Азар: «Неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале»
Полузащитник надеется обойтись без травм
4 сентября 14:17
Фото: marca
Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал Marca о своей ситуации в клубе.
«Неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале». Я очень счастлив в клубе. Вы уже знаете, что футболист счастлив, когда он играет и забивает. Я не так много играл и не так часто забивал. Это не влияет на мою любовь к клубу.
Я счастлив в Мадриде, мне нравится жить здесь. Было сложно из-за коронавируса и травм, но футболист счастлив, когда выходит на поле. Еще легче быть счастливым, когда забиваешь.
Вы можете думать все, что хотите, но я счастлив здесь. Я знаю, что могу сделать в «Реале» много хорошего. Когда я буду забивать, когда снова начну улыбаться, все скажут: «Ах, он счастлив». Но нет, я уже счастлив. Но до этого я не мог играть и забивать. Этого мне и не хватает».
У Азара был вариант с переходом в «Ювентус».
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