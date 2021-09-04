Азар: «Неправда, что я не чувствую себя счастливым в «Реале»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал Marca о своей ситуации в клубе.

Я счастлив в Мадриде, мне нравится жить здесь. Было сложно из-за коронавируса и травм, но футболист счастлив, когда выходит на поле. Еще легче быть счастливым, когда забиваешь.

Вы можете думать все, что хотите, но я счастлив здесь. Я знаю, что могу сделать в «Реале» много хорошего. Когда я буду забивать, когда снова начну улыбаться, все скажут: «Ах, он счастлив». Но нет, я уже счастлив. Но до этого я не мог играть и забивать. Этого мне и не хватает».