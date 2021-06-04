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Азар – о Зидане: «Меня тренировал мой кумир, что может быть лучше?»

Вингер «Реала» высказался об экс-наставнике
Футбол Примерa (Испания)
10:00
Азар – о Зидане: «Меня тренировал мой кумир, что может быть лучше?»
Фото: Eurosport

Вингер «Реала» Эден Азар высказал об экс-тренере команды Зинедине Зидане. Его слова приводит As.

«Все в «Мадриде» знают, что Анчелотти дал клубу. Он выиграл Лигу чемпионов с этим составом и знаком со многими игроками. Мы знаем, что это тренер с большим опытом. Он знает город и болельщиков. Я думаю, вместе мы добьемся великих вещей.

Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. Этого хотим мы все. Я получу возможность поработать с ним. Это хорошо.

Работать рядом с Зиданом, когда он был тренером «Реала», – это лучшее ощущение. Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше?».


Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл может остаться в «Реале» при Карло Анчелотти.

Петр Приходько
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Теги

Эден Азар Реал Мадрид (футбол)

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