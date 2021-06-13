Азар прокомментировал ситуацию, за которую его презирают болельщики

Фаны «Реала» не могут простить игрока

Эден Азар / фото - FC Barcelona Noticias

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал Het Nieuwsblad о своем смехе после проигрыша от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Это было неправильно, да. Менди и Зума даже не сказали ничего смешного, но я играл с Зума и знаком с Менди. Когда ты встречаешься с друзьями, то тебе всегда весело. От игроков «Реала» получил несколько звонков, но у нас хорошая атмосфера в клубе, хорошие отношения. Поэтому я хочу остаться в «Реале».

Болельщики «сливочных» в штыки восприняли шутливое настроение Азара, которого поймали камеры после матча. Реакция самого провального трансфера последних лет на обидный вылет в шаге от финала возмутила всех фанатов «королевского клуба».

Азар сразу же поспешил извиниться за свое поведение, но осадок до сих пор остался.

Не смотря на многочисленные спекуляции, бельгиец заявил, что не собирается покидать «Реал», провалившись.

Напомним, даже без Эдена сборная Бельгии разгромила Россию.