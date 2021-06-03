Анчелотти: «Бэйл может провести отличный сезон в «Реале»
Азар: «С Анчелотти «Реал» может добиться многого»
Итальянец вновь возглавил клуб
09:50
Фото: AS
Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал AS назначение на пост тренера команды Карло Анчелотти.
«В «Реале» все прекрасно знают, какую роль отыграл Анчелотти в истории клуба во время своего первого опыта работы с командой. Здесь он выиграл Лигу чемпионов, и знает большинство игроков нынешнего состава лично. Это тренер с колоссальным опытом. Он знает город, болельщиков, а они любят его. Думаю, что вместе мы сможем добиться многого.
Лично я с ним еще не знаком, но, судя по тому, что мне уже приходилось о нем слышать, он очень хороший человек, который стремиться побеждать. Для меня этой информации достаточно. Теперь, у нас будет повод поработать вместе. Считаю, что это хорошие новости для меня».
Также Анчелотти хочет вернуть Бэйла из «Тоттенхэма».
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