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Азар: «С Анчелотти «Реал» может добиться многого»

Итальянец вновь возглавил клуб
Футбол Примерa (Испания)
09:50
Азар: «С Анчелотти «Реал» может добиться многого»
Фото: AS

Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал AS назначение на пост тренера команды Карло Анчелотти.

«В «Реале» все прекрасно знают, какую роль отыграл Анчелотти в истории клуба во время своего первого опыта работы с командой. Здесь он выиграл Лигу чемпионов, и знает большинство игроков нынешнего состава лично. Это тренер с колоссальным опытом. Он знает город, болельщиков, а они любят его. Думаю, что вместе мы сможем добиться многого.

Лично я с ним еще не знаком, но, судя по тому, что мне уже приходилось о нем слышать, он очень хороший человек, который стремиться побеждать. Для меня этой информации достаточно. Теперь, у нас будет повод поработать вместе. Считаю, что это хорошие новости для меня».

Также Анчелотти хочет вернуть Бэйла из «Тоттенхэма».

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Карло Анчелотти

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