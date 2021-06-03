Азар: «С Анчелотти «Реал» может добиться многого»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар прокомментировал AS назначение на пост тренера команды Карло Анчелотти.

Лично я с ним еще не знаком, но, судя по тому, что мне уже приходилось о нем слышать, он очень хороший человек, который стремиться побеждать. Для меня этой информации достаточно. Теперь, у нас будет повод поработать вместе. Считаю, что это хорошие новости для меня».