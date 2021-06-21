Травмы в прошлом? Де Брюйне и Азар впервые выйдут в стартовом составе на Евро-2020
Азар: «Я трижды ломал лодыжку, и все не будет так, как 10 лет назад»
Полузащитник Бельгии – о своих травмах
Фото: AS
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал ESPN о своих травмах и проблемах по ходу двух сезонов.
«Я никогда не сомневался в своих качествах, но буду ли я готов на 100% к чемпионату Европы — этот вопрос был открыт. Я трижды ломал лодыжку, и все не будет так, как 10 лет назад. Но я знаю, что, когда я в форме, я могу проявить себя, и над этим я сейчас работаю.
Я еще не вернул форму на 100%, но я готов выйти в стартовом составе. Таков был план — подводить меня постепенно. Особенно важно быть полностью в форме на этапе плей-офф. Там я должен быть в отличной форме.
Посмотрим, как пройдет матч, но я могу быть не готов отыграть 90 минут. Но я постараюсь сыграть как можно дольше на высоком уровне. Если это 50 минут, это будет 50 минут. Если 60, то 60. Посмотрим».
Ранее Жозе Моуриньо вспомнил о тренировках Азара.
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