Азар: «Я трижды ломал лодыжку, и все не будет так, как 10 лет назад»

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал ESPN о своих травмах и проблемах по ходу двух сезонов.

Я еще не вернул форму на 100%, но я готов выйти в стартовом составе. Таков был план — подводить меня постепенно. Особенно важно быть полностью в форме на этапе плей-офф. Там я должен быть в отличной форме.

Посмотрим, как пройдет матч, но я могу быть не готов отыграть 90 минут. Но я постараюсь сыграть как можно дольше на высоком уровне. Если это 50 минут, это будет 50 минут. Если 60, то 60. Посмотрим».