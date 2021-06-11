Азар: «Я все еще не готов на сто процентов»

Бельгиец никак не вылезет из лазарета

Эден Азар / фото - Goal

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар рассказал RTBF о своем восстановлении и готовности к первому матчу Евро-2020:

«Начнем с того, что решение о моем участие в первом матче на Евро будет принимать главный тренер. У меня была всего одна полная неделя тренировок. Я все еще не готов на 100 процентов, так что посмотрим с медицинским персоналом, что я буду делать в первом матче. Когда мы играем в футболке национальной команды, на нас всегда оказывается давление, в том числе из-за наших прошлых выступлений. Болельщики ждут, что мы сыграем еще лучше. Мы собираемся хорошо выступить, у нашей команды огромный потенциал».

Почти весь минувший сезон Азар пропустил из-за различных повреждений, проведя в составе «сливовочных» только 21 матч. В мадридском клубе обеспокоены ситуаций с травматичностью бельгийца, а также разозлены его дисциплиной, плохой физической формой и «веселым настроем» сразу после вылета из Лиги Чемпионов.

Первый свой матч на Евро-2020 сборная Бельгии сыграет с Россией 21-го июня.

Напомним, стартовую игру бельгийцев пропустит Кевин Де Брюйне.