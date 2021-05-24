Без игроков «Реала». Сборная Испании огласила заявку на Евро-2020
Азар хочет вернуться в «Челси»
Бельгиец боится конкуренции с возможным звездным новичком «Реала»
21:48
Эден Азар / Фото - Therealchamps
Нападающий «Реала» Эден Азар может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Chiringuito.
По информации источника, бельгиец желает вернуться в «Челси». В текущем сезоне 30-летний игрок провел всего 21 матч за «сливочных».
Летом в «королевский клуб» может перейти нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Азар считает, что данный трансфер еще больше уменьшит количество его игрового времени.
Ранее в заявке сборной Испании на Евро-2020 не оказалось ни одного игрока «Реала».
Комментарии 0