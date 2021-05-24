Азар хочет вернуться в «Челси»

Бельгиец боится конкуренции с возможным звездным новичком «Реала»

Эден Азар / Фото - Therealchamps

Нападающий «Реала» Эден Азар может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, бельгиец желает вернуться в «Челси». В текущем сезоне 30-летний игрок провел всего 21 матч за «сливочных».

Летом в «королевский клуб» может перейти нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Азар считает, что данный трансфер еще больше уменьшит количество его игрового времени.

Ранее в заявке сборной Испании на Евро-2020 не оказалось ни одного игрока «Реала».