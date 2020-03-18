Врач Азара: «Есть большой риск, что мы больше не увидим Эдена на поле»
Азара не будут оперировать. «Реал» сумел отговорить игрока от хирургического вмешательства
Бельгиец будет лечиться консервативно, сроков восстановления пока нет
18 марта 18:09
Эден Азар / Фото: facebook.com/RealMadrid
Полузащитнику «Реала» Эдену Азару не будут проводить операцию, утверждает Marca.
Специалисты мадридского клуба смогли убедить футболиста, что в такой ситуации не стоит горячиться. Врачи сборной Бельгии советовали хавбеку согласиться на операцию, которая могла стоить ему карьеры. В «Реале» убеждены, что, если футболисту дать время на восстановление, он еще сможет помочь команде в этом сезоне.
В случае же хирургического вмешательства Азар в этом сезоне за «сливочных» бы уже не сыграл.