Азара не будут оперировать. «Реал» сумел отговорить игрока от хирургического вмешательства

Бельгиец будет лечиться консервативно, сроков восстановления пока нет

Эден Азар / Фото: facebook.com/RealMadrid

Полузащитнику «Реала» Эдену Азару не будут проводить операцию, утверждает Marca.



Специалисты мадридского клуба смогли убедить футболиста, что в такой ситуации не стоит горячиться. Врачи сборной Бельгии советовали хавбеку согласиться на операцию, которая могла стоить ему карьеры. В «Реале» убеждены, что, если футболисту дать время на восстановление, он еще сможет помочь команде в этом сезоне.

В случае же хирургического вмешательства Азар в этом сезоне за «сливочных» бы уже не сыграл.