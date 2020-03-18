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Азара не будут оперировать. «Реал» сумел отговорить игрока от хирургического вмешательства

Бельгиец будет лечиться консервативно, сроков восстановления пока нет
Футбол Примерa (Испания)
18 марта 18:09
Азара не будут оперировать. «Реал» сумел отговорить игрока от хирургического вмешательства
Эден Азар / Фото: facebook.com/RealMadrid

Полузащитнику «Реала» Эдену Азару не будут проводить операцию, утверждает Marca.

Специалисты мадридского клуба смогли убедить футболиста, что в такой ситуации не стоит горячиться. Врачи сборной Бельгии советовали хавбеку согласиться на операцию, которая могла стоить ему карьеры. В «Реале» убеждены, что, если футболисту дать время на восстановление, он еще сможет помочь команде в этом сезоне.

В случае же хирургического вмешательства Азар в этом сезоне за «сливочных» бы уже не сыграл.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Эден Азар Реал Мадрид (футбол) травмы

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