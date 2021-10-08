«Аж второе сердце появляется». Шевчук рассказал о поддержке болельщиков на «Олимпийском»

Экс-защитнику довелось провести немало матчей на столичной арене

Эксклюзив

Вячеслав Шевчук / фото - dynamo.kiev

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук рассказал о своих впечатлениях во время матчей на стадионе НСК «Олимпийский».

Какие эмоции у вас были, когда вы играли против действующих вице-чемпионов Европы – сборной Германии?

«Во-первых, я счастлив, что я принимал участие в этом матче и играл на этом стадионе. Невероятная атмосфера, когда переполненные трибуны. Болельщики так поддерживают, что аж второе сердце появляется. А когда играешь с такими противниками, как сборные Германии, Франции, Испании… Мы со сборной Украины сыграли на достаточно высоком уровне благодаря поддержке болельщиков».

Вы играли на многих стадионах. Чем именно НСК «Олимпийский» отличается от других арен?

«Олимпийский» – это не только место для футболистов. Здесь занимаются представители и других видов спорта. Спорт объединяет. Но для меня лучший стадион в мире – это «Донбасс Арена». И дело даже не в том, что я практически всю жизнь играл за «Шахтер». Там очень комфортно и для болельщиков, и для игроков, а зрители находятся очень близко к футбольному полю. «НСК Олимпийский» мне напоминает главную арену Англии – «Уэмбли». В чем-то они очень похожи: по масштабам, по раздевалкам. Но, как мы знаем, на «Уэмбли» играет только сборная Англии, а «Олимпийский» дает возможность сыграть и «Шахтеру», и «Динамо», и сборной Украины».

Сегодня, 8 октября, исполняется 10 лет с момента открытия «Олимпийского» после реконструкции.

После этого грандиозного события арена стала пристанищем для нескольких крупных футбольных мероприятий.

Первым матчем на обновленном «Олимпийском» стала игра со сборной Германии, которая закончилась красочной ничьей со счетом 3:3.

После реконструкции киевский стадион успел принять финал Евро-2012 и финал Лиги чемпионов 2018.

Эта годовщина является знаковым событием для украинского спорта. Почетный президент ХК «Донбасс» Борис Колесников вспомнил процесс перестройки стадиона.