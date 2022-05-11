Бєсєдін, Конопля та Мудрик в стартовому складі збірної України на матч з «Боруссією» Менхенгладбах

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Національна збірна України з футболу / Фото - УАФ Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з «Боруссією» Менхенгладбах.

Стартовий склад команди: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльський, Бєсєдін.



Запасні: Бондар, Сирота, Попов, Довбик, Піхальонок, Булеца, Пятов, Гармаш, Різник.







Став відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з «Боруссією» Менхенгладбах.: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльський, Бєсєдін.: Бондар, Сирота, Попов, Довбик, Піхальонок, Булеца, Пятов, Гармаш, Різник. Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах . Початок – о 21:45 11 травня.

Владимир Кириченко