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Бєсєдін, Конопля та Мудрик в стартовому складі збірної України на матч з «Боруссією» Менхенгладбах
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21:12
Національна збірна України з футболу / Фото - УАФСтав відомий стартовий склад збірної України на товариський матч з «Боруссією» Менхенгладбах.
Стартовий склад команди: Бущан, Конопля, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Степаненко, Мудрик, Шапаренко, Буяльський, Бєсєдін.
Запасні: Бондар, Сирота, Попов, Довбик, Піхальонок, Булеца, Пятов, Гармаш, Різник.
Безкоштовна трансляція матчу Україна – Боруссія Менхенгладбах. Початок – о 21:45 11 травня.