Мудрик назвав єдиний клуб, в який перейде з «Шахтаря»
«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро
Німці вже зробили офіційну пропозицію «гірникам»
Михайло Мудрик / Фото - FacebookАтакувальний півзахисник донецького «Шахтаря» та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Sky Germany.
Як стверджує джерело, у послугах 21-річного гравця зацікавлений німецький «Баєр».
Зазначається, що німці вже зробили офіційну пропозицію «гірникам», яка оцінюється у суму понад 20 мільйонів євро.
«Аптекарі» запропонували футболістові контракт до літа 2027 року, а сам гравець нещодавно заявив, що він відмовив «Брентфорду», оскільки хоче виступати в Лізі чемпіонів.
Комментарии 0