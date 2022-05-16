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«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро

Німці вже зробили офіційну пропозицію «гірникам»
Футбол Украинская Премьер-лига
22:25
«Баєр» може заплатити за перехід Мудрика понад 20 млн євро
Михайло Мудрик / Фото - Facebook
Атакувальний півзахисник донецького «Шахтаря» та збірної України Михайло Мудрик найближчим часом може змінити клубну прописку. Про це повідомляє Sky Germany.

Як стверджує джерело, у послугах 21-річного гравця зацікавлений німецький «Баєр».

Зазначається, що німці вже зробили офіційну пропозицію «гірникам», яка оцінюється у суму понад 20 мільйонів євро.

«Аптекарі» запропонували футболістові контракт до літа 2027 року, а сам гравець нещодавно заявив, що він відмовив «Брентфорду», оскільки хоче виступати в Лізі чемпіонів.
Владимир Кириченко
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Теги

Михаил Мудрик Шахтер Донецк Байер

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