«Баєр» зацікавлений у трансфері Мудрика

Відома навіть сума майбутнього трансферу

Михайло Мудрик / Фото: Шахтар

За інформацією німецької преси, «Баєр» зацікавлений у трансфері українського вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика.

Джерела повідомляють, що німці готові заплатити за талановитого гравця 20 млн євро. Самому ж футболісту запропонують контракт до 2026 року.

Конкурентами «Баєра» у боротьбі за українця стануть «Брентфорд», «Мілан», «Ювентус» та «Севілья».

Цього сезону в УПЛ Мудрик зіграв 19 матчів, забив два м'ячі та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, раніше Роберто де Дзербі порадив Мудрику шукати нову команду.



