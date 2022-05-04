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«Баєр» зацікавлений у трансфері Мудрика

Відома навіть сума майбутнього трансферу
Футбол Украинская Премьер-лига
16:12
«Баєр» зацікавлений у трансфері Мудрика
Михайло Мудрик / Фото: Шахтар

За інформацією німецької преси, «Баєр» зацікавлений у трансфері українського вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика.

Джерела повідомляють, що німці готові заплатити за талановитого гравця 20 млн євро. Самому ж футболісту запропонують контракт до 2026 року.

Конкурентами «Баєра» у боротьбі за українця стануть «Брентфорд», «Мілан», «Ювентус» та «Севілья».

Цього сезону в УПЛ Мудрик зіграв 19 матчів, забив два м'ячі та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, раніше Роберто де Дзербі порадив Мудрику шукати нову команду.


Источник: football.ua Карен Агабекян
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Теги

Шахтер Донецк Байер Михаил Мудрик

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