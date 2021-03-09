Бабич: «Чем тяжелее все дается «Шахтеру» на внутренней арене, тем лучше будет в Лиге Европы»

Бывший тренер Александр Бабич прокомментировал последние результаты «Шахтера».

Думаю, сейчас чем тяжелее все дается «Шахтеру» на внутренней арене, тем лучше будет в Лиге Европы. Последние потрясения должны только сплотить «горняков». Конечно, тревожный звоночек для них уже прозвучал… Но время на анализ и исправление ошибок есть. По своему опыту знаю, такие испытания объединяют коллектив, подстегивают. У «Шахтера» имеются в наличии классные футболисты, и если коллектив здоров, то все будет хорошо.

Не думаю, что атака — самая проблемная сейчас линия «оранжево-черных». Другое дело — переход из обороны в атаку. Футболисты «Шахтера» не получают удовольствия от отбора мяча, нет в этом составе таких исполнителей. Таких, как Степаненко. Если Тарас вернется хотя бы на какой-то из матчей с «Ромой», будет очень хорошо».