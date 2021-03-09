Бабич: «Чем тяжелее все дается «Шахтеру» на внутренней арене, тем лучше будет в Лиге Европы»
Экс-тренер прокомментировал последние результаты «горняков»
Бывший тренер Александр Бабич прокомментировал последние результаты «Шахтера».
«Я думал, что это будет более голевой матч. Интрига ведь присутствовала. «Шахтеру» после серии неудач нельзя было терять очки, а у «Олимпика» к руководству пришел Юрий Калитвинцев, который, конечно же, хотел выиграть. «Шахтер» неплохо создавал в этой игре. «Олимпик» больше рассчитывал на контратаки. Что касается незасчитанного мяча, то его долго еще будут разбирать. Кто-то станет больше говорить о пенальти, кто-то — об отмене гола. Но мне непонятно, как VAR работает… При первом же рассмотрении ясно, что там был фол, и все можно было решить за пять секунд. А у нас это растягивается на пять минут, и потом — скандал.
Думаю, сейчас чем тяжелее все дается «Шахтеру» на внутренней арене, тем лучше будет в Лиге Европы. Последние потрясения должны только сплотить «горняков». Конечно, тревожный звоночек для них уже прозвучал… Но время на анализ и исправление ошибок есть. По своему опыту знаю, такие испытания объединяют коллектив, подстегивают. У «Шахтера» имеются в наличии классные футболисты, и если коллектив здоров, то все будет хорошо.
Не думаю, что атака — самая проблемная сейчас линия «оранжево-черных». Другое дело — переход из обороны в атаку. Футболисты «Шахтера» не получают удовольствия от отбора мяча, нет в этом составе таких исполнителей. Таких, как Степаненко. Если Тарас вернется хотя бы на какой-то из матчей с «Ромой», будет очень хорошо».
11 марта «Шахтер» сыграет в Риме против «Ромы».
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