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Бабич: «Кривбасс» планирует усиление не под Первую лигу, а с прицелом на УПЛ»

Тренер рассказал о потенциальных новичках команды
Футбол Первая лига
13:38
Бабич: «Кривбасс» планирует усиление не под Первую лигу, а с прицелом на УПЛ»
Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич высказался о потенциальных приобретениях клуба.

«Постоянно хочется совершенствоваться и усиливать те или иные позиции, мы над этим работаем. Мы должны понимать, кто к нам еще может прийти. Сейчас уже есть пару позиций, по которым мы на финишной прямой. Три позиции, это однозначно, может быть даже четыре. Мы делаем акцент на украинских футболистах, но если говорить об иностранцах, то понимаем, что легионер должен быть на голову сильнее. Не хочется брать все это по-быстрому. Мы отслеживаем, мониторим, смотрим, разбираем эти все моменты, чтобы по иностранцам у нас было стопроцентное попадание. Мы хотим уже не усилить Первую лигу, а работать с прицелом на УПЛ».

В турнирной таблице Первой лиги «Кривбасс» идет вторым, имея в активе 42 очка. Вторая позиция позволяет напрямую выйти в УПЛ.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Кривбасс Александр Бабич

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