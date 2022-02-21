Бабич: «Кривбассу» нужно усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ»

Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич объяснил пресс-службе клуба поражение от «Десны» на сборе в Турции.

Можно сказать так: мы догадывались о некоторых недостатках, и мы их увидели. Пока мы еще в Первой лиге. Понимаю, что нам нужно усиление. Максимально быстрое усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ. Расстраиваться нам некогда, ведь завтра следующий контрольный матч. Поэтому эти два дня команда должна поработать с максимальной нагрузкой. Самое главное, что заканчиваем сбор без серьезных травм».