Экс-игрок сборной Украины подписал соглашение с «Кривбассом»
Бабич: «Кривбассу» нужно усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ»
Тренер объяснил поражение «Десне»
13:10
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич объяснил пресс-службе клуба поражение от «Десны» на сборе в Турции.
«Увидели свои недостатки. Чтобы становиться сильнее, нужно играть против сильных соперников. Мы понимаем разницу между клубами Первой лиги и УПЛ, разницу в классе футболистов лиг. Увидели, что у нас серьезные проблемы, над которыми будем работать. Информацию получили, будем разбираться - положительная она или отрицательная. Благодаря таким матчам мы можем увидеть свой уровень.
Можно сказать так: мы догадывались о некоторых недостатках, и мы их увидели. Пока мы еще в Первой лиге. Понимаю, что нам нужно усиление. Максимально быстрое усиление для того, чтобы мы постепенно становились конкурентоспособной командой УПЛ. Расстраиваться нам некогда, ведь завтра следующий контрольный матч. Поэтому эти два дня команда должна поработать с максимальной нагрузкой. Самое главное, что заканчиваем сбор без серьезных травм».
Зимой «Кривбасс» усилился экс-игроком «Александрии».
Бабич планирует вывести команду в еврокубки.
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