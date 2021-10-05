Американский легионер «Кривбасса» – MVP второй недели Суперлиги
Бабич: «Мне не хватает времени, чтобы донести свое виденье игрокам «Кривбасса»
Тренер возглавил команду из Кривого Рога несколько дней назад
12:48
Александр Бабич / Фото: ФК Кривбасс
Новоиспеченный главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич высказался о первых днях своей работы в новом клубе.
«Новая команда, новые эмоции, много каких-то отработок. Наверное, не хватает времени, потому что нет паузы, как в УПЛ, чтобы досконально объяснить свое виденье, доработать, провести контрольные матчи, насколько воспринимают информацию футболисты.
Могу сказать, что первое впечатление положительное. Самое главное, что в тренировочном процессе многое получается, что мы хотим.
Смотрели не одну игру «Волыни». Команда всегда славилась своим характером. Возможно, сейчас не показывает тот футбол, что был в УПЛ – в свое время команда славилась силовым футболом. На первое место выйдет характер, неуступчивость».
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