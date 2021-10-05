Бабич: «Мне не хватает времени, чтобы донести свое виденье игрокам «Кривбасса»

Александр Бабич / Фото: ФК Кривбасс

Новоиспеченный главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич высказался о первых днях своей работы в новом клубе.

Могу сказать, что первое впечатление положительное. Самое главное, что в тренировочном процессе многое получается, что мы хотим.

Смотрели не одну игру «Волыни». Команда всегда славилась своим характером. Возможно, сейчас не показывает тот футбол, что был в УПЛ – в свое время команда славилась силовым футболом. На первое место выйдет характер, неуступчивость».