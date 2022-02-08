Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»
Бабич: «Нужно подписывать новичков с прицелом на УПЛ»
«Кривбасс» идет втором в Первой лиге
16:29
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал об усилениях команды зимой.
«Мы подписали двух центральных защитников: Бухала и Павлюка. К тому же хотим качественно усилить позицию центрального полузащитника.
Понимаем, что игроков нужно искать с прицелом на УПЛ. Возможно, поближе к официальным матчам еще кого-то подпишем. Работаем, ищем. Считаю, что любой клуб не откажется от хорошего качественного новичка».
«Кривбасс» идет вторым в таблице Первой лиги.
От лидирующего «Металлиста» команда отстает на 11 очков.
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