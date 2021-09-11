«Александрия» обыграла «Ингулец» в первом матче 7-м тура УПЛ
Бабич – о матче «Александрия» – «Ингулец»: «Игра была интересной и интенсивной»
Тренер оценил стартовую игру 7 тура
Фото: Footballua.tv
Главный тренер «Александрии» Александр Бабич прокомментировал стартовую игру 7 тура УПЛ «Александрия» – «Ингулец».
«Матч был интересный и интенсивный. Думаю, что дерби получилось. В матче не было много позиционных атак, был открытый футбол.
Моментами «Ингулец» владел инициативой, но будем откровенными, больше на победу наиграла «Александрия». Это удалось за счет качественных замен».
«Александрия» выиграла матч (1:0).
Гол на счету Сергей Гриня, который забил впервые за три года.
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