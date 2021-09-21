Бабич: «Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую»

У специалиста пока нет предложений от клубов УПЛ

Фото: пресс-служба «Мариуполя»

Бывший главный тренер «Черноморца» и «Мариуполя» рассказал о поисках нового места работы.

Ни один клуб так и не объявил о вашем назначении. Не договорились?

Пока все проходит на стадии общения. Идет чемпионат, пауза на матчи сборных будет буквально через несколько туров. Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую.

Речь о клубе УПЛ или первую лигу тоже рассматриваете?

Больше разговариваем с агентами по премьер-лиге, мониторим весь наш чемпионат.

Ранее Бабич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Динамо» в Суперкубке Украины.

