Бабич: «Динамо» подходит к матчу за Суперкубок в лучшем состоянии, нежели «Шахтер»
Бабич: «Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую»
У специалиста пока нет предложений от клубов УПЛ
Фото: пресс-служба «Мариуполя»
Бывший главный тренер «Черноморца» и «Мариуполя» рассказал о поисках нового места работы.
Ни один клуб так и не объявил о вашем назначении. Не договорились?
Пока все проходит на стадии общения. Идет чемпионат, пауза на матчи сборных будет буквально через несколько туров. Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую.
Речь о клубе УПЛ или первую лигу тоже рассматриваете?
Больше разговариваем с агентами по премьер-лиге, мониторим весь наш чемпионат.
Ранее Бабич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Динамо» в Суперкубке Украины.
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