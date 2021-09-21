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Бабич: «Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую»

У специалиста пока нет предложений от клубов УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
16:51
Бабич: «Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую»
Фото: пресс-служба «Мариуполя»

Бывший главный тренер «Черноморца» и «Мариуполя» рассказал о поисках нового места работы.

Ни один клуб так и не объявил о вашем назначении. Не договорились?

Пока все проходит на стадии общения. Идет чемпионат, пауза на матчи сборных будет буквально через несколько туров. Пока что я смотрю футбол, слежу и анализирую.

Речь о клубе УПЛ или первую лигу тоже рассматриваете?

Больше разговариваем с агентами по премьер-лиге, мониторим весь наш чемпионат.

Ранее Бабич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Динамо» в Суперкубке Украины.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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Александр Бабич

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