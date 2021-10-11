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Бабич: «Поле в матче с «ВПК-Агро» помешало показать футбол, в который хотим играть»

«Кривбасс» в очередной раз потерял очки и рискует опуститься на четвертую строчку
Футбол Первая лига
09:42
Бабич: «Поле в матче с «ВПК-Агро» помешало показать футбол, в который хотим играть»
Александр Бабич / Фото - ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич поделился в эфире Футбол NEWS мыслями по поводу ничьей в матче 13-го тура Первой лиги против «ВПК-Агро» (0:0).

Если брать первый тайм, то игра нам давалась – были 3 очень хороших момента, очень голевых. Конечно, если не забиваешь, у соперника появляется уверенность.

Я бы отметил, что где-то немного поле мешало сыграть в тот футбол, в который мы хотим играть. На таком поле легче обороняться. Было видно, что соперник счастлив.

Ранее «Кривбасс» подписал защитника молодежной сборной Грузии.

Сергей Стаднюк
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Александр Бабич Кривбасс ВПК-Агро

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