Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»

Подготовка к Чемпионату Европы идет полным ходом
Футбол Евро-2020
09:35
Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»
Александр Бабич / фото - FootBoom

Экс-наставник «Мариуполя» Александр Бабич высказал свое мнение о подготовке национальной сборной, сообщает Footboom.

Уже 3 июня нашей национальной команде предстоит провести контрольный поединок со сборной Северной Ирландии. С кем из соперников на Евро-2020 можно сравнить ближайшего спарринг-партнера "сине-желтых"?

Больше, наверное, с Австрией. Эти команды отличаются, прежде всего, хорошей функциональной готовностью. Футболисты сборной Северной Ирландии выступают в АПЛ и в Чемпионшипе, так что легко против них не будет. Думаю, что в этом спарринге необходимо отработать действия в обороне, и в первую очередь, переход из защиты в атаку, с чем в последнее время у сборной Украины были проблемы.

В игре с Северной Ирландией еще можно экспериментировать с составом?

Нет, время уже поджимает. Тренерскому штабу сборной Украины пора наигрывать основной состав на Евро-2020, определяться по линиям, по тактике. Думаю, против Северной Ирландии на поле как минимум на 80-90 процентов должна выйти основная обойма игроков. Поскольку спарринг-партнер у нас крепкий, без ошибок не обойдется. А значит, в следующем контрольном матче – с Кипром, можно будет провести работу над ошибками.

Андрей Шевченко на днях довызвал в сборную Романа Безуса. Этот шаг вас не удивил?

Считаю, что Безус очень поможет нашей национальной команде на Евро-2020. Не нужно смотреть на клубы, за которые выступают украинские футболисты, а больше обращать внимание на то, что Роман сейчас в отличной форме. Почему бы не использовать его качества? Другое дело, если бы Безус сидел в "Генте" на лавке запасных, но он своей игрой в минувшем сезоне в полной мере заслужил вызов в сборную. Важно, чтобы у "сине-желтых" больше не было травм и Шевченко имел бы выбор.

Товарищеский матч сборной Украины с Северной Ирландией состоится третьего июня.

Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Напомним, Малиновский рассказал о своем дебюте в сборной.

Источник: Footboom
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Александр Бабич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Как Бабич нокаутировал Швайко. Видео боя
Как Бабич нокаутировал Швайко. Видео боя
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 09:02
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 22:18
Бабич – Швайко. Представляем главное событие боксерского шоу в Киеве
Превью Бабич – Швайко. Представляем главное событие боксерского шоу в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 08:00
Возглавит ли Бабич «Александрию»? Тренер ответил на этот вопрос
Возглавит ли Бабич «Александрию»? Тренер ответил на этот вопрос
Футбол Украинская Премьер-лига
1 мая 14:59

Новости: Футбол

Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Кополовец: «Переход Милевского в «Минай» – маркетинговый ход»
Украинская Премьер-лига
10:35
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Лидер «Арсенала»: «Желание Моуриньо меня подписать – повод для гордости»
Премьер-Лига (Англия)
10:27
«Севилью» может покинуть один из лидеров команды
«Севилью» может покинуть один из лидеров команды
Примерa (Испания)
10:20
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Директор ПСЖ: «Рад, что Тухель и Сильва выиграли Лигу чемпионов»
Лига 1 (Франция)
10:10
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
«Ювентусу» интересен бывший подопечный Де Дзерби
Серия А (Италия)
10:04
Сарри может возглавить итальянский клуб
Сарри может возглавить итальянский клуб
Серия А (Италия)
09:48
Маркевич: «Из Чеха может получиться второй Степаненко»
Маркевич: «Из Чеха может получиться второй Степаненко»
Украинская Премьер-лига
09:41
Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»
Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»
Евро-2020
09:35
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Украинская Премьер-лига
09:25
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
3
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости