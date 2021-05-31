Бабич: «Пора наигрывать основной состав на Евро-2020»

Подготовка к Чемпионату Европы идет полным ходом

Александр Бабич / фото - FootBoom

Экс-наставник «Мариуполя» Александр Бабич высказал свое мнение о подготовке национальной сборной, сообщает Footboom.

Уже 3 июня нашей национальной команде предстоит провести контрольный поединок со сборной Северной Ирландии. С кем из соперников на Евро-2020 можно сравнить ближайшего спарринг-партнера "сине-желтых"?

Больше, наверное, с Австрией. Эти команды отличаются, прежде всего, хорошей функциональной готовностью. Футболисты сборной Северной Ирландии выступают в АПЛ и в Чемпионшипе, так что легко против них не будет. Думаю, что в этом спарринге необходимо отработать действия в обороне, и в первую очередь, переход из защиты в атаку, с чем в последнее время у сборной Украины были проблемы.

В игре с Северной Ирландией еще можно экспериментировать с составом?

Нет, время уже поджимает. Тренерскому штабу сборной Украины пора наигрывать основной состав на Евро-2020, определяться по линиям, по тактике. Думаю, против Северной Ирландии на поле как минимум на 80-90 процентов должна выйти основная обойма игроков. Поскольку спарринг-партнер у нас крепкий, без ошибок не обойдется. А значит, в следующем контрольном матче – с Кипром, можно будет провести работу над ошибками.

Андрей Шевченко на днях довызвал в сборную Романа Безуса. Этот шаг вас не удивил?

Считаю, что Безус очень поможет нашей национальной команде на Евро-2020. Не нужно смотреть на клубы, за которые выступают украинские футболисты, а больше обращать внимание на то, что Роман сейчас в отличной форме. Почему бы не использовать его качества? Другое дело, если бы Безус сидел в "Генте" на лавке запасных, но он своей игрой в минувшем сезоне в полной мере заслужил вызов в сборную. Важно, чтобы у "сине-желтых" больше не было травм и Шевченко имел бы выбор.

Товарищеский матч сборной Украины с Северной Ирландией состоится третьего июня.

Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля.

Напомним, Малиновский рассказал о своем дебюте в сборной.