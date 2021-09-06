Бабич предположил, когда Малиновский сможет вернуться в основу сборной Украины

Александр Бабич / Фото - Twitter

Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич проанализировал матч отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Франция (1:1). Также специалист поделился мнением о том, когда полузащитник Руслан Малиновский вернется в основной состав «сине-желтых».

Хотя в целом, подопечные Александра Петракова смело могут записать отчетный поединок себе в актив. Они доказали, что после случайной ничьи с казахами их рано списывать со счета, они продолжают находиться в игре.

Кого отметить? Мне понравился Роман Яремчук, наряду с Андреем Ярмоленко он становится одним из лидеров сборной.

Также важно, что возросла конкуренция за место в старте. Пока что с попаданием в основу возникли проблемы у Руслана Малиновского, но, думаю, что в следующем поединке — с финнами, с их насыщенной обороной, полузащитник «Аталанты» сыграет, ведь будут нужны его дальние «выстрелы».

Кстати, это очень хорошо, что на очереди у сборной Украины товарищеский матч — с чехами. Будет возможность просмотреть ближайший резерв из расширенного списка кандидатов в главную команду страны. Это важно, как для самих футболистов, так и тренерского штаба. На финише отборочного цикла необходимо остановить свой выбор на самых достойных.