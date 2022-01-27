Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»

Тренер – о целях команды на ближайшее будущее
Футбол Первая лига
12:48
Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»
Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал пресс-службе клуба о целях команды в ближайшем будущем.

«Если брать второе место «Кривбасса», которое было до приезда нашего тренерского штаба, то сейчас мы его закрепили. Пока находимся на чистом втором месте с отрывом в девять очков от третьего. Поэтому, я думаю, задачу мы выполняем. Если анализировать турнирную таблицу, то нас устраивает положение.

Если же анализировать матчи, то в большинстве тех, где потеряли зачетные баллы, мы должны были побеждать. Подвела реализация моментов. По пятибалльной системе могу поставить команде твердую четверку».


Можете сейчас назвать самого перспективного игрока «Кривбасса»?

«Это молодые футболисты. Я бы выделил Дмитрия Семенова, если его еще можно назвать молодым. А также Клима Приходько. Учитывая возраст и позицию, на которой играет, он может вырасти у хорошего игрока. Ему нужно хорошо поработать на сборах и укрепиться».

Какие клубы, кроме «Кривбасса» и «Металлиста», на ваш взгляд, имеют шансы на повышение в классе?

«Полесье», а также «Альянс» и «Нива».

Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

«Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с «Кривбассом».

Какая ваша футбольная мечта?

«Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется».

Ранее Бабич рассказал о новичках команды зимой.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Кривбасс Александр Бабич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ярославский заявил, что не спешит радоваться, несмотря на отрыв в 11 очков от «Кривбасса»
Ярославский заявил, что не спешит радоваться, несмотря на отрыв в 11 очков от «Кривбасса»
Футбол Первая лига
19 января 18:13
Бухал перейдет в «Кривбасс»
Бухал перейдет в «Кривбасс»
Футбол Первая лига
19 января 12:46
Бабич: «Кривбасс» планирует усиление не под Первую лигу, а с прицелом на УПЛ»
Бабич: «Кривбасс» планирует усиление не под Первую лигу, а с прицелом на УПЛ»
Футбол Первая лига
18 января 13:38
Гендиректор «Кривбасса»: «Максимум знаний футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы»
Гендиректор «Кривбасса»: «Максимум знаний футболистов – известные курорты, модные тренды и комфортные бутсы»
Футбол Первая лига
17 января 15:42
Бухал объяснил уход из «Александрии» и назвал вариант продолжения карьеры
Бухал объяснил уход из «Александрии» и назвал вариант продолжения карьеры
Футбол Первая лига
13 января 18:35
Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»
Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»
Футбол Первая лига
06 января 07:59

Новости: Футбол

Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
Шевченко не возглавит сборную Польши. Известна причина
17:47
Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб
Политическая ситуация может заставить форварда «Динамо» вновь сменить клуб
Украинская Премьер-лига
17:41
Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Тренер «Динамо»: «Участие Диалло в драке в конце матча – тревожный звоночек»
Украинская Премьер-лига
17:33
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
«Постыдный провал или впечатляющий успех». Экс-игрок сборной Польши – о назначении Шевченко
Украинские легионеры
17:23
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Так Куртуа точно не вытеснишь. Игроки «Реала» не оставили Лунину шансов на тренировке
Украинские легионеры
16:38
«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
Первая лига
16:30
Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов
Вербич рассказал, из-за чего пропустил несколько тренировок во время сборов
Украинская Премьер-лига
16:14
Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»
Максимов: «Присоединился Бацула, стал тренироваться Тилль, пока видел его только по телевизору»
Украинская Премьер-лига
16:03
«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции
«Днепр-1» сыграет со «Спартаком» в последней игре сборов в Турции
Украинская Премьер-лига
15:45
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости