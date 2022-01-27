Бабич: «Сначала «Кривбассу» надо выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы»

Тренер – о целях команды на ближайшее будущее

Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал пресс-службе клуба о целях команды в ближайшем будущем.

«Если брать второе место «Кривбасса», которое было до приезда нашего тренерского штаба, то сейчас мы его закрепили. Пока находимся на чистом втором месте с отрывом в девять очков от третьего. Поэтому, я думаю, задачу мы выполняем. Если анализировать турнирную таблицу, то нас устраивает положение. Если же анализировать матчи, то в большинстве тех, где потеряли зачетные баллы, мы должны были побеждать. Подвела реализация моментов. По пятибалльной системе могу поставить команде твердую четверку».

Можете сейчас назвать самого перспективного игрока «Кривбасса»?

«Это молодые футболисты. Я бы выделил Дмитрия Семенова, если его еще можно назвать молодым. А также Клима Приходько. Учитывая возраст и позицию, на которой играет, он может вырасти у хорошего игрока. Ему нужно хорошо поработать на сборах и укрепиться».

Какие клубы, кроме «Кривбасса» и «Металлиста», на ваш взгляд, имеют шансы на повышение в классе?

«Полесье», а также «Альянс» и «Нива».

Какой трофей вы хотели бы выиграть в следующие пять лет?

«Будем идти шаг за шагом. Сначала выйти в УПЛ, затем добыть в борьбе место в групповом этапе Лиги Европы. А там дальше идти все выше и выше вместе с «Кривбассом».

Какая ваша футбольная мечта?

«Услышать гимн Лиги чемпионов. Думаю, об этом мечтает каждый футболист и тренер. Думаю, мы к этому придем. Уверен, что моя мечта сбудется».

Ранее Бабич рассказал о новичках команды зимой.