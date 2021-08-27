Бабич: «Старт украинским командам в еврокубках явно не удался»

Александр Бабич / Фото - Twitter

Бывший тренер «Черноморца» и «Мариуполя» Александр Бабич высказался о вылете «Зари» в раунде плей-офф Лиги Европы от венского «Рапида».

Ведь снова был разрыв между линиями, свободные зоны в нашей обороне, чем гости мастерски воспользовались. Если в чемпионате УПЛ соперники часто не наказывали «Зарю» за такие шалости у своих ворот, то на международной арене такого уже не прощают.

Два поражения луганчан стали для меня неожиданностью. Одного старания оказалось недостаточно, чтобы составить конкуренцию венцам.

Пока что, по большому счету, старт украинским командам в еврокубках явно не удался. Это можно объяснить, или их уровнем, или слабой подготовкой.