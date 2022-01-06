Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»

Криворожский клуб пока находится на том месте, которое позволяет повыситься в классе
Футбол Первая лига
07:59
Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»
Александр Бабич / Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич высказался о целях команды на этот сезон.

«Кривбасс» выходит из отпуска 19 января. На протяжении двух дней наша команда пройдет медосмотр, а потом будем трудиться в Кривом Роге в режиме двухразовых тренировок – в зале, и группами с мячом на свежем воздухе, в зависимости, конечно, от погоды.

8 февраля отправимся на сбор в Турцию, где проведем два сбора с перерывом в три дня. В Турции больше будем работать с мячом, восстанавливать игровые связи и проводить спарринги. Планируем провести 10 контрольных матчей – до 11 марта, дня возвращения домой, у нас будет достаточно времени для этого.

- «Кривбасс» думает об усилении?

– Да, мы знаем, какие позиции необходимо усилить. Работаем уже сейчас, смотрим, общаемся с руководством. Цель у «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ. Поэтому, постараемся сделать правильный акцент и усилиться точечно.


В турнирной таблице Первой лиги «Кривбасс» находится на 2-м месте, которое позволяет выйти в УПЛ.

Источник: FootBoom Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Бабич Кривбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Хобленко: «Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать»
Хобленко: «Руководство «Кривбасса» сделало все, чтобы меня подписать»
Футбол Первая лига
15 декабря 2021г. 22:41
Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Источник: Хобленко понравился «Кривбассу». Форвард выкуплен из «Днепра-1»
Футбол Первая лига
11 декабря 2021г. 14:35

Новости: Футбол

Тухель: «Выступление «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» был впечатляющим»
Тухель: «Выступление «Челси» в матче с «Тоттенхэмом» был впечатляющим»
Премьер-Лига (Англия)
08:18
Стала известна оценка Лунина в первом матче за «Реал» в сезоне
Стала известна оценка Лунина в первом матче за «Реал» в сезоне
Украинские легионеры
08:05
Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»
Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»
Первая лига
07:59
«Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Лиги
«Челси» в родных стенах переиграл «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Лиги
Премьер-Лига (Англия)
07:50
Лунин помог «Реалу» выйти в следующий раунд Кубка Испании
Лунин помог «Реалу» выйти в следующий раунд Кубка Испании
Украинские легионеры
07:38
Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба
Юрист оценил вероятность привлечения «Карпат» к ответственности за долги старого клуба
Первая лига
05 января 22:59
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Ярославский объяснил, почему «Металлист» не сможет принести прибыль
Первая лига
05 января 22:37
«Барселона» с Алвесом одержала волевую победу над скромным «Линаресом» в Кубке Испании
«Барселона» с Алвесом одержала волевую победу над скромным «Линаресом» в Кубке Испании
В Европе
05 января 22:22
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
«Динамо» на сборах сыграет против главной сенсации еврокубка
Украинская Премьер-лига
05 января 21:51
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости