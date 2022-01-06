Бабич: «Цель «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ»

Александр Бабич / Фото: ФК Кривбасс

Главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич высказался о целях команды на этот сезон.

8 февраля отправимся на сбор в Турцию, где проведем два сбора с перерывом в три дня. В Турции больше будем работать с мячом, восстанавливать игровые связи и проводить спарринги. Планируем провести 10 контрольных матчей – до 11 марта, дня возвращения домой, у нас будет достаточно времени для этого.

- «Кривбасс» думает об усилении?

– Да, мы знаем, какие позиции необходимо усилить. Работаем уже сейчас, смотрим, общаемся с руководством. Цель у «Кривбасса» неизменная – выход в УПЛ. Поэтому, постараемся сделать правильный акцент и усилиться точечно.