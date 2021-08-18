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Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»

Украинский специалист рассказал о причинах поражения представителя Лиги 1
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:00
Бабич: «У «Монако» не было четкого плана на игру с «Шахтером»
Александр Бабич / Фото - Fanday.net

Бывший тренер «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич проанализировал победный для «Шахтера» первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» (1:0).

Думаю, что «горняки» наиграли на победу, более того, вполне могли уже в Монако решить исход противостояния в свою пользу. Ведь предпосылки к тому, чтобы забить еще 1 – 2 мяча были.

Создавалось впечатление, что у «Монако» не было четкого плана на игру. Да, хозяева стремились высоко прессинговать, чтобы осложнить гостям контроль мяча, но это особых дивидендов не принесло, донецкая команда умело уходила из-под прессинга и проводила разящие контрвыпады.

Лишь в конце поединка, когда на действиях «горняков» то ли начала сказываться усталость, или они уже больше играли по счету, хозяевам удались несколько грозных атак, но обошлось.

Кого бы стоило отметить среди победителей? В первую очередь, Педриньо, его участие в матче было под вопросом, однако он не только вернулся в строй, но и забил решающий гол, а также Анатолия Трубина, сохранившего свои владения неприкасаемыми. Все же, отдавая должное «горнякам», им не стоит расслабляться: судьба путевки в следующий раунд решится после повторного матча в Харькове.

Ранее мыслями после матча поделился главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Бабич Шахтер Донецк Монако

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