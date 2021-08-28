Бабич: «Из наших представителей в ЛЧ выше оцениваю шансы «Шахтера»
Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ
Тренер близок к возвращению к работе
Фото: ФК Мариуполь
Бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич близок к возвращению в работе.
На данный момент он ведет переговоры с клубом УПЛ. О каком именно пока не уточняется.
Впрочем, отмечается, что это не «Львов», который недавно остался без наставника.
В прошлом сезоне его хотели назначить тренером «Зари». На данный момент Бабич является одним из футбольных экспертов на телевидении.
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