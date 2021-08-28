Бабич ведет переговоры с клубом УПЛ

Тренер близок к возвращению к работе

Фото: ФК Мариуполь

Бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич близок к возвращению в работе.

На данный момент он ведет переговоры с клубом УПЛ. О каком именно пока не уточняется.

Впрочем, отмечается, что это не «Львов», который недавно остался без наставника.

В прошлом сезоне его хотели назначить тренером «Зари». На данный момент Бабич является одним из футбольных экспертов на телевидении.