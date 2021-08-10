Бабич: «Вылет кого-то из украинских клубов в квалификации будет серьезным ударом по УПЛ»

Фото: ФК Мариуполь

Бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от игр «Колоса» и «Шахтера» в квалификации еврокубков.

У донецкого «Шахтера» исполнители выше классом и креативнее в атаке, чем у «Генка». Здесь многое будет зависеть от правильной организации игры, от правильного баланса в атаке и обороне. Не думаю, что горняки будут играть с позиции силы, ведь стратегически самое главное – пройти дальше. С этим команда должна справиться.

Вылет кого-то из украинских клубов от этих соперников будет серьезным ударом для нашего чемпионата, для Украины. Уже «Ворскла» вылетела от соперника, которого обязана была проходить. На первое место выйдет тренерское мастерство».