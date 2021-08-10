Бабич: «Вылет кого-то из украинских клубов в квалификации будет серьезным ударом по УПЛ»
Бывший тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился ожиданиями от игр «Колоса» и «Шахтера» в квалификации еврокубков.
«У «Колоса» достойный соперник, но не сильнее. Шансы равные. Независимо от того, что играют на выезде, шансы 50/50. Все будет зависеть от того, насколько «Колос» прибавит в компонентах, которые отмечал главный тренер, насколько справится с реализацией.
У донецкого «Шахтера» исполнители выше классом и креативнее в атаке, чем у «Генка». Здесь многое будет зависеть от правильной организации игры, от правильного баланса в атаке и обороне. Не думаю, что горняки будут играть с позиции силы, ведь стратегически самое главное – пройти дальше. С этим команда должна справиться.
Вылет кого-то из украинских клубов от этих соперников будет серьезным ударом для нашего чемпионата, для Украины. Уже «Ворскла» вылетела от соперника, которого обязана была проходить. На первое место выйдет тренерское мастерство».
«Колос» сыграет против «Шахтера» Караганда в 16:55.
«Шахтер» сыграет с «Генком» в 20:30.
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