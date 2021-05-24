Бахрейн стал юбилейным соперником сборной Украины в ее истории

Также «сине-желтые» сыграли против семи команд из Азии

Фото - УАФ

Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче против Бахрейна (1:1). Данный соперник стал уже 70-м в истории «сине-желтых», сообщает пресс-служба УАФ.

Наибольшее количество команд, игравших с украинцами, являются действующими или бывшими членами UEFA – 50. Шесть раз главная команда страны играла с африканскими сборными, четыре – с североамериканскими и три – с южноамериканскими коллективами.

Бахрейн стал седьмой командой из Азии. С такими соперниками Украина провел в общей сложности 12 матчей, выиграв всего 5 из них.

Ранее голкипер Анатолий Трубин оценил свою игру в матче с Бахрейном.