Баллак считает поражение Германии со счетом 0:1 везением

Немцы не осилили крепкую французскую команду

Михаэль Баллак / фото - Pinterest

Бывший игрок сборной Германии Михаэль Баллак поделился с пресс-службой UEFA мнением о матче Франция – Германия, где немцы уступили со счетом 1:0:

«По ходу второго тайма у сборной Франции было два очень хороших момента в контратаках, в которых нам повезло. Легко можно было проиграть со счётом 0:2 или 0:3. Мбаппе был сегодня великолепен. Нам не удавалось создавать опасных моментов даже тогда, когда многое получалось и мы нагнетали давление. Выдалась хорошая, боевая игра, но вот в продвижении вперёд мы оказались скованны. Сборная Германии изучит эти моменты и сделает по ним выводы».

Хоть немцы и часто контролировали мяч по ходу встречи, но взломать надежную оборону французов так и не вышло. После автогола защитника «бундестим» Матса Хуммельса французы начали играть от обороны, выбегая в опасные контратаки. Сборная Германии могла бы проиграть со счетом 0:3, если бы не вмешательство рефери, который отменил забитые мячи Килиана Мбаппе и Карима Бензема из-за оффсайда.

Напомним, защитник немцев Антонио Рюдигер укусил Поля Погба.