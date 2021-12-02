Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»

Фарес Балули / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули в эфире Футбол NEWS подвел итоги первой части сезона для харьковского коллектива.

Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.

У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошла не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта.