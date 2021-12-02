Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 19
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Окончен
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Унион Берлин - РБ Лейпциг -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Шахтер - ФК Львов -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси -:- Запланирован
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль -:- Запланирован
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест -:- Запланирован
20:00 Лилль - Труа -:- Запланирован
22:00 Ланс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана -:- Запланирован
19:00 Рома - Интер -:- Запланирован
21:45 Наполи - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал -:- Запланирован
17:15 Барселона - Бетис -:- Запланирован
19:30 Атлетико - Мальорка -:- Запланирован
22:00 Реал Сосьедад - Реал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо -:- Запланирован
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Металлист-1925 - Колос -:- Запланирован

Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»

Француз хочет добиться амбициозной цели
Футбол Кубок Украины по футболу
2 декабря 23:00
Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»
Фарес Балули / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули в эфире Футбол NEWS подвел итоги первой части сезона для харьковского коллектива.

Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду.

Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.

У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошла не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта.

Ранее вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о возможных зимних трансферах харьковского клуба

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Фарес Балули

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Красников рассказал о возможных зимних трансферах в «Металлист»
Красников рассказал о возможных зимних трансферах в «Металлист»
Футбол Первая лига
2 декабря 17:02
Красников заявил о желании «Металлиста» опередить «Динамо» и «Шахтер» в битве за трофей
Красников заявил о желании «Металлиста» опередить «Динамо» и «Шахтер» в битве за трофей
Футбол Кубок Украины по футболу
2 декабря 16:23
Кучер: «У «Металлиста» было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам нужен перерыв»
Кучер: «У «Металлиста» было непростое полугодие, много новых футболистов. Нам нужен перерыв»
Футбол Первая лига
30 ноября 20:10
Лидер «Метеллиста» признался в желании выступать за «Шахтер»
Лидер «Метеллиста» признался в желании выступать за «Шахтер»
Футбол Первая лига
30 ноября 09:35
«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
Футбол Первая лига
29 ноября 20:19
Кучер рассказал, когда бразильский новичок сможет дебютировать за «Металлист»
Кучер рассказал, когда бразильский новичок сможет дебютировать за «Металлист»
Футбол Первая лига
14 ноября 14:37

Новости: Футбол

Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»
Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»
Кубок Украины по футболу
2 декабря 23:00
Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»
Цитаишвили: «Стать футболистом не было моей мечтой»
Украинская Премьер-лига
2 декабря 22:39
Экс-игрок сборной Украины – о возвращении в «Черноморец»: «Впервые слышу»
Экс-игрок сборной Украины – о возвращении в «Черноморец»: «Впервые слышу»
Украинская Премьер-лига
2 декабря 22:14
В Федерации футбола Румынии подтвердили, что рассматривают Луческу на должность тренера сборной
В Федерации футбола Румынии подтвердили, что рассматривают Луческу на должность тренера сборной
Украинская Премьер-лига
2 декабря 21:45
Вернидуб: «Расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» взяли мало еврокубковых очков»
Вернидуб: «Расстроен, что «Динамо», «Шахтер» и «Заря» взяли мало еврокубковых очков»
Лига чемпионов UEFA
2 декабря 21:24
Корниенко: «Качество полей ухудшается, «Шахтеру» труднее играть на атаку»
Корниенко: «Качество полей ухудшается, «Шахтеру» труднее играть на атаку»
Украинская Премьер-лига
2 декабря 21:01
Пихаленок: «В «Днепре-1» нет основного и второго состава»
Пихаленок: «В «Днепре-1» нет основного и второго состава»
Кубок Украины по футболу
2 декабря 20:39
Луческу может отправить нескольких игроков в Румынию
Луческу может отправить нескольких игроков в Румынию
Украинская Премьер-лига
2 декабря 20:20
Голкипер ЛНЗ назвал условие, при котором команда могла пройти «Днепр-1»
Голкипер ЛНЗ назвал условие, при котором команда могла пройти «Днепр-1»
Кубок Украины по футболу
2 декабря 20:02
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
10
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 2. Видео трансляция
16:45
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00