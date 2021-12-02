Красников рассказал о возможных зимних трансферах в «Металлист»
Балули рассказал о своей мечте в «Металлисте»
Француз хочет добиться амбициозной цели
2 декабря 23:00
Фарес Балули / Фото - ФК Металлист
Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули в эфире Футбол NEWS подвел итоги первой части сезона для харьковского коллектива.
Я удивлен таким количеством болельщиков. Они всегда заряжают нас на победу. Очень хорошо, что фаны тепло приняли всю нашу команду.
Все соперники в Первой лиге серьезные, здесь очень много сильных футболистов. Если сравнивать с Францией, то здесь уровень некоторых игроков компенсируется их старательностью. Они всегда дают бой.
У нас были проблемы с некоторыми командами. В целом я считаю, что мы хорошо провели первую часть сезона. Очень хочу, чтобы вторая прошла не хуже. Я очень хочу выиграть и Кубок Украины. Это моя личная мечта.
Ранее вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о возможных зимних трансферах харьковского клуба.
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