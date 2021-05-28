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Агент Бэйла: «Я бред не комментирую»

Джонатан Барнетт опроверг многочисленные слухи
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:58
Агент Бэйла: «Я бред не комментирую»
Джонатан Барнетт / фото - The Sun

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры его клиента. Его слова приводит talksport:

«Я бред не комментирую, извините».

Ранее было много слухов о том, что валлийский вингер думает о завершении карьеры после предстоящего чемпионата Европы, но, как оказалось, эти слухи – ложь.

После аренды в «Тоттенхэм» валлиец, скорее всего, вернется в «Реал», где уже этим летом будет решаться его судьба.

Возможно, уход из стана мадридского клуба Зинедина Зидана, с которым у 31-летнего вингера был конфликт, может повлиять на итоговое решение.

В нынешнем сезоне Гарет провел 34 матча за «шпор» во всех турнирах и записал на свой счет 16 голов и 3 голевые передачи.

Напомним, «Тоттенхэм» может возглавить экс-наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров.

Источник: Championat.com
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Теги

Гарет Бэйл Тоттенхэм Реал Мадрид (футбол)

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