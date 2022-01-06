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«Барселона» арендует Марсьяля из-за остановки прогресса в переговорах с Моратой

Француз намерен покинуть МЮ
Футбол Примерa (Испания)
21:53
«Барселона» арендует Марсьяля из-за остановки прогресса в переговорах с Моратой
Фото: Sky Sports

«Барселона» откажется от идеи подписать форварда Альваро Морату.

«Ювентус» пока не нашел игрока ему на замену, потому испанец останется в Италии. Вероятно, трансфер не состоится, хотя времени еще много.

«Барселона» уже смотрит на форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Его арендуют, если не выйдет подписать Морату, сообщает Diario Sport.

Француз намерен уйти из МЮ. В нем также заинтересована «Севилья».

Аренда будет рассчитана до конца сезона с суммой выкупа в 40 миллионов евро.

Андрей Усмонов
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Теги

Манчестер Юнайтед Барселона (футбол) Ювентус Антони Марсьяль Альваро Мората

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